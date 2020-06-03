«Что „доклад закончил?“ Путин жестко раскритиковал губернатора 

«Что значит, доклад закончен? А что делать-то? Вы же губернатор!» — заявил Путин в ответ на выступление Усса, в котором он доложил о ЧП.

Президент раскритиковал руководство ТЭЦ и местные власти за то, что информация о происшествии была передана в МЧС только через два дня после произошедшего.

«Мы что, будем узнавать о ситуации из соцсетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» — обратился Путин к главе комбината, где произошла утечка топлива.

Президента также возмутило, что местные власти до сих пор не представили конкретного плана по устранению последствий аварии.

Путин согласился с предложением МЧС объявить в Норильске чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, что позволит привлекать к ликвидации последствий аварии силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций.

Как сообщал «Рамблер», 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива из резервуара для хранения. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз.