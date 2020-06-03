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Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти 

Вероника Полынина и ещё 5 35 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых за 150 лет метеонаблюдений.
«У нас на сегодня основная проблема — это засуха, к сожалению, год один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году, такого практически никогда не было», — приводит ТАСС слова Аксенова.
При этом он отметил, что в последние дни погода изменилась, и в республике пошли дожди.
«Надеемся, что такая динамика сохранится», — сказал он.
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По словам Аксенова, продовольственная безопасность Крыма полностью обеспечена несмотря на засуху. Глава региона назвал главной задачей местных властей не допустить повышения цен на продовольствие.
«Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году — более 3 млрд рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Уверен, что этих мер достаточно, чтобы сохранить объем, динамику производства сельхозпродукции на территории Республики Крым», — добавил Сергей Аксенов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд констатировал, что на юге России за зиму выпало только 30-40% осадков от нормы, что повышает риск возникновения засухи летом.
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Политика , Видео , Погода , Сергей Аксенов , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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