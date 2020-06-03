Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти

Продовольственная безопасность Крыма полностью обеспечена, несмотря на то, что этот год стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов

«Крыму хватит всего, объемы федеральной и республиканской поддержки говорят о том, что преодолеть все сложности возможно. Основная проблема — это засуха, к сожалению. Год — один из самых сухих по итогам 150 лет наблюдений, наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было», — передает ТАСС слова Аксенова, чье выступление транслировалось в прямом эфире регионального телеканала.

Как отметил глава региона, в последние дни погода изменилась в лучшую сторону, и выразил надежду, что такая динамика сохранится. При этом главная задача властей Крыма — сохранить уровень цен на продовольствие, подчеркнул Аксенов.

«Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году — более 3 млрд рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Уверен, что этих мер достаточно, чтобы сохранить объем, динамику производства сельхозпродукции на территории Республики Крым. Продовольственная безопасность у нас была обеспечена даже в период режима самоизоляции», — сказал глава Крыма.

Заместитель директора по научной работе «НИИ Сельского хозяйства Крыма» Людмила Радченко, в свою очередь, добавила, что Крым переживает уникальный в плане дождей год, назвав отсутствие осадков «аномалией».

«В течение осеннего периода не было продуктивных осадков, последний дождь у нас был в июле месяце и только лишь в декабре мы имели продуктивные осадки. Всходы у нас отсутствовали и появились на большей территории Крыма — это практически 50% — только лишь к концу декабря. Кроме того, что отсутствовали осадки, мы еще наблюдали повышенные температуры в течение сентября, октября, ноября на 1,6 — 2,6 градусов», — отметила она.

Напомним, в начале мая Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов. Так, дефицит осадков этой весной может стать причиной для почвенной засухи в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму.