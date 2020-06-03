Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Крыма заявил о сильнейшей за 150 лет засухе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 29 минут назад
Продовольственная безопасность Крыма полностью обеспечена, несмотря на то, что этот год стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.
«Крыму хватит всего, объемы федеральной и республиканской поддержки говорят о том, что преодолеть все сложности возможно. Основная проблема — это засуха, к сожалению. Год — один из самых сухих по итогам 150 лет наблюдений, наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было», — передает ТАСС слова Аксенова, чье выступление транслировалось в прямом эфире регионального телеканала.
Украина назвала условие подачи воды в Крым
Как отметил глава региона, в последние дни погода изменилась в лучшую сторону, и выразил надежду, что такая динамика сохранится. При этом главная задача властей Крыма — сохранить уровень цен на продовольствие, подчеркнул Аксенов.
«Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году — более 3 млрд рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Уверен, что этих мер достаточно, чтобы сохранить объем, динамику производства сельхозпродукции на территории Республики Крым. Продовольственная безопасность у нас была обеспечена даже в период режима самоизоляции», — сказал глава Крыма.
Заместитель директора по научной работе «НИИ Сельского хозяйства Крыма» Людмила Радченко, в свою очередь, добавила, что Крым переживает уникальный в плане дождей год, назвав отсутствие осадков «аномалией».
«В течение осеннего периода не было продуктивных осадков, последний дождь у нас был в июле месяце и только лишь в декабре мы имели продуктивные осадки. Всходы у нас отсутствовали и появились на большей территории Крыма — это практически 50% — только лишь к концу декабря. Кроме того, что отсутствовали осадки, мы еще наблюдали повышенные температуры в течение сентября, октября, ноября на 1,6 — 2,6 градусов», — отметила она.
Напомним, в начале мая Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов. Так, дефицит осадков этой весной может стать причиной для почвенной засухи в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с ЧП в Норильске Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с ЧП в Норильске В Германии назвали условие присоединения России к G7 В Германии назвали условие присоединения России к G7 Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Комментарии 80
Политика , Видео , Погода , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
На Украине пытаются уволить реального «хозяина страны»
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
01:19
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
Политика Погода
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
00:57
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение