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Опубликовано видео с плачущим Кадыровым 

Мария Иванова и ещё 3 54 минуты назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержать слез на проповеди в мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Видео с этим моментом появилось на странице Кадырова в соцсети «ВКонтакте».
Ролик опубликовали в сообществе KADYROV ZA ISLAM, а глава Чечни им поделился.
«Слеза, падающая с глаз человека из-за любви к ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА, возвышает его, очищает от грехов и, несмотря на горечь, утешает. <…> Мы бесконечно благодарны АЛЛАХУ за то, что прекрасный пример нам, в первую очередь, показывает наш ЛИДЕР РАМЗАН-ХАДЖИ КАДЫРОВ, не раз доказавший ценность каждой своей слезы», — отмечается в описании к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как писал «Рамблер», в 2014 году будущий президент Украины Владимир Зеленский принес извинения Кадырову из-за шутки, связанной со слезами.
Тогда в эфире шоу «Квартал 95» пошутили о сносе памятника Ленину в Харькове, показав переозвученное видео с Кадыровым, плачущим после молитвы. Позже Зеленский принес извинения, заявив, что не видел ролика до выхода в эфир. Он заверил, что в «Квартале 95» не хотят смеяться над святыми вещами.
«Приношу личные искренние извинения Рамзану Кадырову и всем мусульманам за неуместно использованное видео», — заявил тогда будущий президент.
Комментарии 31
Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Владимир Зеленский , Грозный , Чеченская Республика
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