Ролик опубликовали в сообществе KADYROV ZA ISLAM, а глава Чечни им поделился.

«Слеза, падающая с глаз человека из-за любви к ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА, возвышает его, очищает от грехов и, несмотря на горечь, утешает. <…> Мы бесконечно благодарны АЛЛАХУ за то, что прекрасный пример нам, в первую очередь, показывает наш ЛИДЕР РАМЗАН-ХАДЖИ КАДЫРОВ, не раз доказавший ценность каждой своей слезы», — отмечается в описании к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», в 2014 году будущий президент Украины Владимир Зеленский принес извинения Кадырову из-за шутки, связанной со слезами.

Тогда в эфире шоу «Квартал 95» пошутили о сносе памятника Ленину в Харькове, показав переозвученное видео с Кадыровым, плачущим после молитвы. Позже Зеленский принес извинения, заявив, что не видел ролика до выхода в эфир. Он заверил, что в «Квартале 95» не хотят смеяться над святыми вещами.