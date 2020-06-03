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Поклонская показала свой портрет с котиком и пулеметом. ФОТО 

Ura.Ru 41 минуту назад
Поклонская показала свой портрет с котиком и пулеметом
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская показала свой портрет с котом и пулеметом в руках. Рисунок она опубликовала на своей странице в Instagram.
В посте она ответила на обвинения, украинского прокурора «Автономной Республики Крым» после ее интервью украинскому журналисту. «Внимательно изучив мое интервью Дмитрию Гордону, прокуратура Автономной планеты Марс подготовила мне новое подозрение о захвате галактической энергии», — написала Поклонская. На рисунке депутат изображена в форме прокурора. Левой рукой она держит кота, а правой оружие.
Поклонская отметила, что прокуратура Украины заинтересовалась ее рассказом об участии в преследовании Олега Сенцова. Депутат посоветовала правоохранителям Украины взять пример с Гордона, который выслушал ее мнение и не занимался фабрикацией обвинений против нее, пишет агентство Nation News.
Ранее Поклонская опубликовала в своем telegram-канале фотографию своей новорожденной дочери. Снимок был сделан 15 лет назад в одном из крымских роддомов.
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Комментарии
Политика , Олег Сенцов , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , Госдума , Республика Крым
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