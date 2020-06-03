Кремль увидел пропаганду нацизма в компьютерной игре

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Кремль рассчитывает, что профильные ведомства примут меры в отношении посвященной Второй мировой войне компьютерной игры, в которой Адольф Гитлер изображен на Красной площади проводящим военный парад. Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать доступность этой игры в российском онлайн-пространстве.

"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо", — заявил Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что "меры будут приняты по линии компетентных ведомств".