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Кремль увидел пропаганду нацизма в игре Strategic Mind: Blitzkrieg 

ТАСС и ещё 4 57 минут назад
Кремль увидел пропаганду нацизма в компьютерной игре
Фото: РИА Новости
Кремль рассчитывает, что профильные ведомства примут меры в отношении посвященной Второй мировой войне компьютерной игры, в которой Адольф Гитлер изображен на Красной площади проводящим военный парад. Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать доступность этой игры в российском онлайн-пространстве.
"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо", — заявил Песков.
По его словам, в Кремле рассчитывают, что "меры будут приняты по линии компетентных ведомств".
Ранее телеканал "Рен ТВ" сообщал, что Генпрокуратура потребовала удалить из интернета тизеры компьютерной игры Strategic Mind: Blitzkrieg. В то же время, по данным телеканала, эта игра по-прежнему доступна для скачивания в России.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Генпрокуратура РФ , РЕН ТВ
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