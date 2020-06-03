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Кремль оценил меры безопасности в день голосования 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кремль оценил меры безопасности в день голосования
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет.
«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, почему было принято решение провести голосование по поправкам, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса.
Песков добавил, что до дня голосования, как подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, предстоит пережить еще два инкубационных периода и, по прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка к тому времени будет существенно лучше, чем сейчас.
«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», — добавил он.
1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.
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Комментарии
Политика , Анна Попова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Центризбирком России , РИА Новости
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