Депутат Госдумы раскаялась в эротической фотосессии 

Журова подчеркнула, что решилась на эротическую фотосъёмку с разрешения своего супруга. При этом она подчеркнула, что фотографии были опубликованы в спортивном журнале, а не в издании «для мужчин».

«Мне казалось, что из этого может что-то получиться», — отметила спортсменка.

По словам Журовой, в настоящее время она считает свой поступок «ошибкой», которую нельзя исправить. Депутат отметила, что муж, отговаривавший ее от фотосессии, в результате оказался прав: ничего хорошего из этого не получилось.

«Я об этом потом сожалела. Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся», — резюмировала парламентарий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс возымела публикация в Сети фотографии тульской медсестры, которая появилась перед пациентами, больными COVID-19, в прозрачном защитном костюме, надетом на купальник. Пользователи соцсетей раскритиковали медика за необдуманный поступок, в то время как губернатор Тульской области и региональный министр здравоохранения встали на защиту девушки.