Депутат Госдумы раскаялась в эротической фотосессии 

Депутат Государственной Думы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в эфире программы «Судьба человека» призналась, что пожалела о своем участии в откровенной фотосессии. По ее словам, в свое время она получила много негативных отзывов о своем поступке.
Журова подчеркнула, что решилась на эротическую фотосъёмку с разрешения своего супруга. При этом она подчеркнула, что фотографии были опубликованы в спортивном журнале, а не в издании «для мужчин».
«Мне казалось, что из этого может что-то получиться», — отметила спортсменка.
По словам Журовой, в настоящее время она считает свой поступок «ошибкой», которую нельзя исправить. Депутат отметила, что муж, отговаривавший ее от фотосессии, в результате оказался прав: ничего хорошего из этого не получилось.
«Я об этом потом сожалела. Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся», — резюмировала парламентарий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс возымела публикация в Сети фотографии тульской медсестры, которая появилась перед пациентами, больными COVID-19, в прозрачном защитном костюме, надетом на купальник. Пользователи соцсетей раскритиковали медика за необдуманный поступок, в то время как губернатор Тульской области и региональный министр здравоохранения встали на защиту девушки.