Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишустин поручил восстановить оказание плановой медпомощи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 1 час назад
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи.
«Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались», — подчеркнул глава кабмина.
Он добавил, что «подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной». «Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация», — добавил премьер.
По его словам, в первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. «Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — отметил Мишустин.
Кроме того, премьер поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову в ближайшее время доработать план восстановления экономики, передает ТАСС.
«Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет дополнительно прорабатываться, в том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время. Правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом», — сказал он на заседании координационного совета по коронавирусу.
Мишустин также напомнил, что президент Владимир Путин дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные коронавирусом, передает РИА «Новости».
Во вторник президент Владимир Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики и призвал поддержать граждан и компании.
Перед этим СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле отреагировали на позволяющую «воевать за Гитлера» украинскую игру В Кремле отреагировали на позволяющую «воевать за Гитлера» украинскую игру Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни Кремль оценил меры безопасности в день голосования Кремль оценил меры безопасности в день голосования
Комментарии 1
Политика , Другое , Максим Решетников , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
01:37
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
В мире
Кадыров заплакал в мечети
01:00
Кадыров заплакал в мечети
Политика
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Прилучный пронес на борт самолета крысу
00:17
Прилучный пронес на борт самолета крысу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение