Пока вы спали: Мишустин поручил изучить указы Собянина 

Мишустин поручил проанализировать указы мэра Москвы

«Проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан», — говорится в документе.

Цена нефти превысила психологическую отметку

Цена барреля нефти марки Brent превысила 40 долларов впервые после начала ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Об этом пишет ТАСС.

По данным на 3.56 мск, на Лондонской бирже фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе 2020 года подорожали по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,31%, до 40,09 доллара за баррель.

В 4.29 мск нефть марки Brent стоила 40,37 доллара за баррель, а в 4.37 мск — 40,23 доллара за баррель.

Торговые сети в России намерены закрыть часть магазинов

Более половины ретейлеров намерены сократить количество своих магазинов из-за вызванного коронавирусом кризиса. Об этом со ссылкой на данные крупных консалтинговых компаний пишет газета «Известия».

По данным издания, 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента. О возможном закрытии некоторых точек говорят и руководители сетей общепита. В свою очередь эксперты прогнозируют рост цен на ряд товаров от 4 до15%.

Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом

Несмотря на введенный в Вашингтоне комендантский час, здание Белого дома было окружено тысячами участников акций протеста, которые вспыхнули в стране после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом пишет Washington Post.

Генпрокурор США Уильям Барр распорядился о расширения периметра безопасности вокруг Белого дома. При этом полиция не реагировала на провокации протестующих и не применяла к ним силу, отмечает издание.

ВВС Британии заявили о перехвате российского самолета над Балтикой

Базирующиеся в Литве истребители Typhoon были подняты для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщила пресс-служба британских ВВС.

«Боевые самолеты были подняты в воздух 2 июня для перехвата российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, летевшего над Балтийским морем», — подчеркивается в сообщении.

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании отметили, что операция прошла в рамках полицейской миссии НАТО

Казахстан отказался присоединяться к России

Казахстан активно сотрудничает с Россией и Белоруссией, однако не планирует присоединяться к Союзному государству. Об этом глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси», — пояснил он.

Президент Казахстана также отметил, что для страны наибольший интерес представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.