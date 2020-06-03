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Instagram заблокировал страницу губернатора Воронежской области 

Rambler News Service и ещё 1 39 минут назад
Instagram заблокировал российского губернатора
Фото: РИА Новости
Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в Instagram был заблокирован в первый же день его работы после поступления анонимной жалобы, об этом сам Гусев сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Первый день работы моего личного аккаунта в Instagram — и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что я якобы выдаю себя за другого человека. Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но её автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займёт время», — написал Гусев.
Гусев также извинился перед своими подписчиками за доставленные неудобства и пообещал держать их в курсе событий.
При попытке зайти на страницу аккаунта губернатора выдаётся сообщение о том, что страница недоступна.
В пресс-службе Facebook на момент публикации не ответили на запрос RNS.
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Политика , Интернет , Александр Гусев , Воронежская Область
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