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Путин поручил развернуть в Забайкалье военный госпиталь для лечения больных коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 27 1 час назад
Путин поручил помочь Забайкалью в борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил о сложной ситуации с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных.
«Хотел бы обратить внимание на рост (числа) заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — сказал Путин, передает ТАСС.
Он отметил успешный опыт Минобороны в этой сфере, в том числе — по строительству госпиталей. «Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае в Забайкалье», — сказал глава государства.
В то же время Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается, но необходимо тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.
«В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — заявил Путин, передает РИА «Новости».
За минувшие сутки в России выявлено 8831 новый случай коронавируса, в том числе 39 в Забайкалье. Всего в стране зарегистрировано более 441 тыс. случаев заболевания, из них 1257 в Забайкалье.
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Политика , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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