Ряд новых законов вступают в силу с 3 июня

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Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 723 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

Скорректирован ряд правительственных актов по вопросам предоставления социальных гарантий. В частности, действие Положения об исчислении выслуги лет для выплаты ежемесячной надбавки к окладу распространено на сотрудников органов принудительного исполнения РФ . Установлены периоды службы, дополнительно включаемые в выслугу лет для назначения пенсии лицам начальствующего состава органов принудительного исполнения РФ, уволенным со службы после 1 января 2020 года.

Уточнен перечень должностей, на которых проходят службу граждане РФ, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации. В него включены должности начальствующего состава в органах принудительного исполнения РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 726 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и Правилами Организации Объединенных Наций »:

Установлен порядок предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и Правилами ООН. Средства выделяются в рамках подпрограммы «Развитие транспортного и специального машиностроения» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Субсидии предоставляются испытательным лабораториям при условии осуществления работ по оценке на базе расположенного на территории России собственного научно-технического центра, имеющего испытательный центр и полигон, которые позволяют имитировать движение по автомобильным дорогам различных классов и категорий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 730 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 998»:

Скорректированы правила предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. В частности, средства будут выделяться на сохранение и реставрацию памятников истории и культуры народов России, расположенных также на отдельных территориях Карелии, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

Фонд должен ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство культуры отчеты о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для его достижения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 737 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

В связи с реорганизацией в октябре 2019 года ФГУП «Охрана» Росгвардии скорректирован перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих право создавать ведомственную охрану. Также внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства РФ и в перечень ФГУПов, в которых размеры оплаты труда руководителей могут не зависеть от предельного уровня соотношения с зарплатой остальных работников.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 738 «О внесении изменения в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом»:

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 739 «О внесении изменения в Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»:

Региональный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов будет по согласованию с Федеральной антимонопольной службой заключать с территориальной сетевой организацией соглашение об условиях ведения регулируемых видов деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 742 «О внесении изменений в раздел ХVI приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»:

В перечень иностранного компрессорного оборудования, в отношении которого действует запрет на допуск к госзакупкам, включены автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.