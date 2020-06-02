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Мишустин дал новые поручения на фоне пандемии 

Вероника Полынина и ещё 1 40 минут назад
Мишустин дал новые поручения на фоне пандемии
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коечного фонда на случай возобновления роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Также Минздраву совместно с высшими должностными лицами субъектов поручено проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай второй волны эпидемии.
Поручение необходимо выполнить до 5 июня этого года.
Руководители регионов до 3 июня должны оценить потребность медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, в средствах индивидуальной защиты, а также их запасы.
Кроме того, правительство поручило Минздраву разработать постановление правительства об изменении реализации программы ОМС в целях возобновления плановой работы медицинских организаций.
Как сообщал «Рамблер», в России к 2 июня зафиксирован 423 741 случай заражения коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 8 863 человек. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.
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Политика , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Интерфакс
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