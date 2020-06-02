Мишустин дал новые поручения на фоне пандемии 

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Также Минздраву совместно с высшими должностными лицами субъектов поручено проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай второй волны эпидемии.

Поручение необходимо выполнить до 5 июня этого года.

Руководители регионов до 3 июня должны оценить потребность медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, в средствах индивидуальной защиты, а также их запасы.

Кроме того, правительство поручило Минздраву разработать постановление правительства об изменении реализации программы ОМС в целях возобновления плановой работы медицинских организаций.

Как сообщал «Рамблер», в России к 2 июня зафиксирован 423 741 случай заражения коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 8 863 человек. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.