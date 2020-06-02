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В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию 

News.ru 45 минут назад
В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок
Фото: cikrf.ru
Закон о проведении общероссийского голосования по конституционным правкам предусматривает только информирование граждан, а не агитацию.
Об этом РБК сообщила член Центризбиркома РФ Майя Гришина. По её словам, задачи по информированию населения о голосовании возложены на избирательные комиссии и СМИ.
Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию. Гришина отметила, что с письмом ещё не ознакомилась, однако пообещала его внимательно рассмотреть при возможности.
В письме организаторов кампании «Нет», копия которого есть в распоряжении РБК, утверждается, что на ТВ и уличных билбордах идёт агитационная кампания за поправки, однако сторонникам альтернативной точки зрения не дают высказать свои аргументы.
В числе участников кампании — экономист Сергей Гуриев, журналист и муниципальный депутат Илья Азар и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.
Ранее члены ЦИК в ходе заседания утвердили новую процедуру голосования по поправкам в Конституцию. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что изменения продиктованы рекомендациями Роспотребнадзора, передавал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Илья Азар , Сергей Гуриев , Элла Памфилова , Мосгордума , Роспотребнадзор , Центризбирком России , РБК
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