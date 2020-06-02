В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок

Закон о проведении общероссийского голосования по конституционным правкам предусматривает только информирование граждан, а не агитацию.

Об этом РБК сообщила член Центризбиркома РФ Майя Гришина. По её словам, задачи по информированию населения о голосовании возложены на избирательные комиссии и СМИ.

Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию. Гришина отметила, что с письмом ещё не ознакомилась, однако пообещала его внимательно рассмотреть при возможности.

В письме организаторов кампании «Нет», копия которого есть в распоряжении РБК, утверждается, что на ТВ и уличных билбордах идёт агитационная кампания за поправки, однако сторонникам альтернативной точки зрения не дают высказать свои аргументы.