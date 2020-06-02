МИД РФ выступил с требованием к США

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МИД РФ потребовал от США не допускать полицейского произвола по отношению к журналистам 

ТАСС и ещё 1 14 минут назад
МИД РФ требует от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.
"Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем", — отметили в дипведомстве.
Москва возмущена жестоким обращением, которому подверглась продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел со стороны полицейских в Вашингтоне, и расценивает это как недружественный шаг со стороны США. На Смоленской площади сообщили, что журналистка "была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов", несмотря на то, что продемонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к СМИ.
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"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", — говорится в комментарии МИД РФ.
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Комментарии 4
Политика , Видео , США , МИД , ИА Sputnik
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