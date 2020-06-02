Захарова указала на «международное лицемерие» США 

Мария Захарова. Более ста американских и зарубежных журналистов пострадали от действий полиции в США в ходе освещения беспорядков в Соединенных Штатах, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ

В своем посте на Facebook Захарова написала, что "сегодня в графике госсекретаря Майка Помпео значится встреча с "выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь", сопроводив публикацию в соцсети скриншотом графика Помпео.

Она отметила, что "за окном госдеповского кабинета в Вашингтоне идёт бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях, но международное лицемерие никто не отменял".

"Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека? Наверное, похвастается новинкой в этом деле — обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей. Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей", — написала Захарова.

В воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо слезоточивым газом, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

В понедельник, 1 июня продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы и висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.