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В Госдуму внесли проект о закреплении в трудовом договоре условий удаленной работы 

ТАСС 22 минуты назад
В Госдуму внесли проект об удаленной работе
Фото: РИА Новости
Московская городская дума во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу. Текст опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме". Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ.
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Политика , Общество , Мосгордума , Госдума
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