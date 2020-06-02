В Госдуму внесли проект об удаленной работе

Московская городская дума во вторник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме". Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ.