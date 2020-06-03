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Желание Киева обсудить Донбасс без РФ назвали в Госдуме бредом 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
Желание Киева обсудить Донбасс без РФ оценили в Госдуме
Фото: globallookpress.com
Желание Киева провести переговоры по Донбассу без участия России говорит только о несостоятельности руководства страны. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Депутат назвал бредом и глупостью утверждения о том, что Россия якобы напала на Украину.
Это смешивание понятий, где минские договоренности, их забывают, что ли? Призывают к другим переговорам? Нет последовательности. Это еще раз говорит о несостоятельности власти, — приводит слова Чепы РИА Новости.
Депутат добавил, что всем таким заявлениям — «грош цена». Любая страна имеет право встречаться с кем захочет и предложение обсудить дела в Донбассе без участия России не имеет перспектив.
В МИД, в свою очередь, инициативу Украины назвали очередной попыткой «имитировать активность» вместо того, чтобы на самом деле заняться выполнением минских соглашений и пойти на диалог с Донбассом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что переговоры по ситуации в Донбассе могут организовать в «будапештском формате» Великобритания и США. Участие в них России исключается.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Алексей Чепа , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , РИА Новости , Киев
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