РФ сочла пребывание Ярошенко в тюрьме неприемлемым

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Москва считает неприемлемым пребывание в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко , а также других российских граждан на фоне ситуации с коронавирусом, надеется на проявление гуманизма со стороны Вашингтона, сообщает МИД РФ

Как отмечается в комментарии на сайте министерства, Москва продолжает внимательно следить за ситуацией с находящимися в США в тюрьмах или под следствием гражданами России

"В условиях неутихающей пандемии коронавирусной инфекции они подвергаются значительному риску оказаться в числе зараженных. Еще 24 марта в адрес госсекретаря США Майка Помпео по этому поводу было направлено послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом освободить из заключения по гуманитарным соображениям всех граждан нашей страны. Реакции до сих пор не последовало", — отметили в МИД РФ.

Особое беспокойство вызывает судьба летчика Константина Ярошенко, который "был схвачен в мае 2010 года в Либерии сотрудниками американского Агентства по борьбе с наркотиками, подвергнут пыткам". "После этого незаконно перевезен на территорию США и осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб", — подчеркнули в ведомстве. Вопрос о его скорейшем освобождении с момента ареста постоянно ставился перед официальным Вашингтоном на всех возможных уровнях, отметили в министерстве.

"Для этого в том числе предлагалось задействовать механизмы, предусмотренные Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Однако всякий раз рассмотрение наших запросов затягивалось, после чего следовал ничем не мотивированный отказ", — указали в МИД РФ.

"На протяжении 10 лет россиянин сталкивается с недопустимо безответственным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. У него целый набор серьезных заболеваний, к которым добавились последствия пыток в ходе допросов "с пристрастием" в Либерии. Тогда ему выбили практически все зубы, серьезно повредили внутренние органы. Добиться помощи врачей сейчас если и удается, то только после многократных обращений посольства России в США. Причем большинство просьб о проведении полноценных обследований или сложных медицинских процедур попросту остаются без ответа", — сообщается в комментарии.

Подобный подход сильно отличается от российского, отметили в ведомстве.

"Такой подход кардинально разнится с тем, как российская сторона относится к официальным обращениям по оказанию помощи, в том числе медицинской, задержанным или отбывающим у нас наказание иностранным гражданам. Один из последних примеров — ситуация с проведением срочной операции Полу Уилану, дело которого разбирается в суде. Ранее ему неоднократно предлагалось хирургическое вмешательство в плановом порядке, чтобы не доводить до экстренной ситуации", — заявили в российском МИД.

"Считаем, что на фоне эпидемии COVID-19 пребывание в американских тюрьмах как Константина Ярошенко, так и других несправедливо осужденных и задержанных соотечественников совершенно неприемлемо. Надеемся, что власти США в самое ближайшее время проявят гуманизм и позволят нашим гражданам вернуться домой", — резюмировали в ведомстве.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.