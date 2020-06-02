Медведев рассказал о сохранении «удаленки» после пандемии 

Возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии коронавируса. Для этого нужно как можно быстрее внести в Трудовой кодекс соответствующие поправки. Об этом заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства, сообщает ТАСС.

По словам политика, примерно четверть предприятий в стране намерены оставить не менее 20% сотрудников на удаленной работе.

"Уже в середине апреля число россиян, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. В дальнейшем эта цифра выросла", — рассказал Медведев.

Кроме того, при общем снижении активности на рынке труда резко увеличилось число вакансий с дистанционной занятостью. Это говорит о том, что произошедшие изменения должны быть зафиксированы в трудовом законодательстве, считает он.

"То, что произошло, уже сегодня позволяет сделать определенные выводы. Очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии", — пояснил глава "ЕР".

Медведев считает, что тенденция к развитию таких форм трудовых отношений — это следствие развития общего технологического уклада.

"Обратного хода нет. Очевидно, что очень многое сохранится, в том числе, позитивное, то, что может привнести удаленная занятость или комбинированная занятость", — подчеркнул Дмитрий Медведев.