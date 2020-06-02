Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал о сохранении «удаленки» после пандемии 

Газета.Ru и ещё 6 54 минуты назад
Медведев рассказал о сохранении «удаленки» после пандемии
Фото: РИА Новости
Возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии коронавируса. Для этого нужно как можно быстрее внести в Трудовой кодекс соответствующие поправки. Об этом заявил глава "Единой России" Дмитрий Медведев на онлайн-совещании, посвященном совершенствованию трудового законодательства, сообщает ТАСС.
По словам политика, примерно четверть предприятий в стране намерены оставить не менее 20% сотрудников на удаленной работе.
"Уже в середине апреля число россиян, которые полностью перешли на удаленку, достигло 14%. В дальнейшем эта цифра выросла", — рассказал Медведев.
Кроме того, при общем снижении активности на рынке труда резко увеличилось число вакансий с дистанционной занятостью. Это говорит о том, что произошедшие изменения должны быть зафиксированы в трудовом законодательстве, считает он.
"То, что произошло, уже сегодня позволяет сделать определенные выводы. Очевидно, многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии", — пояснил глава "ЕР".
Медведев считает, что тенденция к развитию таких форм трудовых отношений — это следствие развития общего технологического уклада.
"Обратного хода нет. Очевидно, что очень многое сохранится, в том числе, позитивное, то, что может привнести удаленная занятость или комбинированная занятость", — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Ранее использовать опыт работы "на удаленке" после пандемии призвал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, этот опыт будет "весьма полезен и востребован" для многих категорий россиян.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Газета.Ru: последние новости
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства Захарова назвала протесты в США "национальной трагедией" Захарова назвала протесты в США "национальной трагедией" МИД РФ назвал неприемлемым пребывание летчика Ярошенко в тюрьме в США МИД РФ назвал неприемлемым пребывание летчика Ярошенко в тюрьме в США
Комментарии 1
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Единая Россия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Москвичам назвали дату возвращения лета
Москвичам назвали дату возвращения лета
«Это один большой усатый Майдан»
«Это один большой усатый Майдан»
«США на пороге гражданской войны»
«США на пороге гражданской войны»
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы лучшие российские вооружения
00:38
Названы лучшие российские вооружения
Армия Ближний Восток
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с США
01:00
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с США
В мире
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение