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Путин эмоционально отреагировал на доклад Мишустина об экономике 

Ura.Ru и ещё 4 18 минут назад
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин эмоционально прокомментировал работу по поддержке экономики. Во время разговора с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Путин стучал кулаком по столу.
«В какой-то момент он [Путин] несколько раз одобрительно похлопал кулаком по стопке бумаг и улыбнулся», — пишет «Московский комсомолец» о реакции Путина на антикризисные меры, предложенные правительством.
Во время беседы с Путиным Мишустин отчитался о разработанном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса. 500 различных мер господдержки пройдут в три этапа.
Стоимость антикризисных мер оценивается в пять триллионов рублей.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Московский комсомолец
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