Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина

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«В какой-то момент он [Путин] несколько раз одобрительно похлопал кулаком по стопке бумаг и улыбнулся», — пишет «Московский комсомолец» о реакции Путина на антикризисные меры, предложенные правительством.

Во время беседы с Путиным Мишустин отчитался о разработанном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса. 500 различных мер господдержки пройдут в три этапа.

Стоимость антикризисных мер оценивается в пять триллионов рублей.

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