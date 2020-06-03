Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрительно постучал рукой по столу. Видеозапись реакции главы государства на план по «спасению» экономики приведена в аккаунте «Кремлевский пул РИА» в Twitter.
Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно. pic.twitter.com/r8pByyhCdI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020
«Рамблер» писал, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.
По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
«Работа проделана очень большая, не только по объему, но и по качеству. Безусловно, это хорошая база для принятия окончательных решений», — похвалил, улыбаясь, президент России.
Он также несколько раз одобрительно постучал рукой по стопке бумаг на столе.