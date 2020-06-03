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«Рамблер» писал, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.

По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.

«Работа проделана очень большая, не только по объему, но и по качеству. Безусловно, это хорошая база для принятия окончательных решений», — похвалил, улыбаясь, президент России.

Он также несколько раз одобрительно постучал рукой по стопке бумаг на столе.