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«Постучал рукой»: реакция Путина на доклад Мишустина 

Алиса Селезнёва и ещё 5 14 минут назад
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрительно постучал рукой по столу. Видеозапись реакции главы государства на план по «спасению» экономики приведена в аккаунте «Кремлевский пул РИА» в Twitter.
«Рамблер» писал, что 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса.
Путин кинул ручку во время совещания
По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
«Работа проделана очень большая, не только по объему, но и по качеству. Безусловно, это хорошая база для принятия окончательных решений», — похвалил, улыбаясь, президент России.
Он также несколько раз одобрительно постучал рукой по стопке бумаг на столе.
Комментарии 383
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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