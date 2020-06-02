«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках 

В январе, как сообщал «Рамблер», действующий президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Вчера президент подписал указ о проведении голосования 1 июля. Сегодня Жириновский заявил, что Путин принял хорошее решение.

«Лето вообще хорошо — тепло, сухо, никто не поскользнется», — объяснил он.

Кроме того, парламентарий назвал преимуществом проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля то, что так поправки быстрее вступят в силу, а также то, что в этот день явка должна быть высокой, так как россияне истосковались, сидя дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Жириновский добавил, что Конституция должна быть главным документом для народа Российской Федерации.