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«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках 

Артём Кульша 41 минуту назад
«Ельцин даже умер от стыда»: Жириновский о поправках
Фото: РИА Новости
Первый президент России Борис Ельцин умер от стыда за то, что не соблюдал положения Конституции. Об этом депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил радиостанции «Говорит Москва».
В январе, как сообщал «Рамблер», действующий президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Вчера президент подписал указ о проведении голосования 1 июля. Сегодня Жириновский заявил, что Путин принял хорошее решение.
«Лето вообще хорошо — тепло, сухо, никто не поскользнется», — объяснил он.
Кроме того, парламентарий назвал преимуществом проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля то, что так поправки быстрее вступят в силу, а также то, что в этот день явка должна быть высокой, так как россияне истосковались, сидя дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Жириновский добавил, что Конституция должна быть главным документом для народа Российской Федерации.
«Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», — заявил он.
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Комментарии 6
Политика , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Владимир Путин , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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