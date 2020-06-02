Навальный оскорбил ветерана и может попасть под статью 

Политик Алексей Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны и должен быть проверен на причастность к реабилитации нацизма. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил член Общественной палаты России Илья Ремесло.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Навальный опубликовал в своих социальных сетях ролик телеканала RT, анонсирующий голосование по поправкам в Конституцию. В видео снялись в том числе дизайнер Артемий Лебедев, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, а также участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — прокомментировал Навальный.
Ремесло выразил уверенность, что слова Навального о ветеране подпадают под действие статьи «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях. Член Общественной палаты России попросил прокуратуру Москвы и главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина проверить Навального на причастность к реабилитации нацизма — уголовному преступлению.