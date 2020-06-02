ЦИК представила образец бюллетеня для голосования

В ЦИК презентовали образец бюллетеня, который предложат на предстоящем голосовании по конституционным поправкам.
Вы одобряете изменения в Конституцию РФ? — спрашивается в бюллетене.
Гражданам будут предложены два варианта ответа: «да» и «нет».
Презентация образца прошла в Центризбиркоме, где 2 июня обсуждали порядок проведения предстоящего мероприятия, передаёт РИА Новости.
Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности», писал NEWS.ru.