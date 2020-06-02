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ЦИК представила образец бюллетеня для голосования по поправкам 

News.ru и ещё 9 24 минуты назад
ЦИК представила образец бюллетеня для голосования
Фото: РИА Новости
В ЦИК презентовали образец бюллетеня, который предложат на предстоящем голосовании по конституционным поправкам.
Вы одобряете изменения в Конституцию РФ? — спрашивается в бюллетене.
Гражданам будут предложены два варианта ответа: «да» и «нет».
Презентация образца прошла в Центризбиркоме, где 2 июня обсуждали порядок проведения предстоящего мероприятия, передаёт РИА Новости.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Президент Владимир Путин дал поручение ЦИК и регионам начать подготовку к его проведению.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заверила, что в день голосования будут соблюдены все требования, касающиеся безопасности граждан. В частности, число голосующих на участке не будет превышать 12 человек в час, что позволит обеспечить принцип «бесконтактности», писал NEWS.ru.
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Комментарии
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости
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