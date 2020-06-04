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Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом 

Алиса Селезнёва и ещё 38 47 минут назад
Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом пишет ТАСС.
«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — заявил глава государства, подчеркнув при этом, что нужно постоянно отслеживать обстановку в каждом регионе.
Путин также обратил внимание на ситуацию с COVID-19 в Забайкалье и поручил развернуть там военный госпиталь.
«Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону», — отметил он.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 831, до 441 108 человек в 85 регионах. В Забайкальском крае с начала эпидемии зарегистрирован 1321 случай COVID-19.
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Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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