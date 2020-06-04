Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом 

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается», — заявил глава государства, подчеркнув при этом, что нужно постоянно отслеживать обстановку в каждом регионе.

Путин также обратил внимание на ситуацию с COVID-19 в Забайкалье и поручил развернуть там военный госпиталь.

«Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону», — отметил он.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 831, до 441 108 человек в 85 регионах. В Забайкальском крае с начала эпидемии зарегистрирован 1321 случай COVID-19.