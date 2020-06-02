Показан бюллетень для голосования по Конституции

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию будет содержать только два варианта ответа — «да» и «нет». Фото документа показало агентство РИА Новости во вторник, 2 июня.

Накануне глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. От идеи провести голосование день парада Победы российский лидер отказался, отметив, что не следует смешивать два значимых события.

1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы было возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.