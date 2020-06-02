Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оценено влияние коронавируса на голосование по Конституции 

Артём Кульша 7 минут назад
Остатки пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не скажутся на явке при голосовании по поправкам в Конституцию России, думает Кремль. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, а позже — перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Вчера президент подписал указ о проведении голосования 1 июля.
«Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут сказываться на явке», — заявил сегодня Песков.
Он отметил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции постепенно улучшается, имеет тенденцию к стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма. Официальный представитель Кремля с большой долей уверенности предположил, что в течение нескольких недель ситуация станет существенно лучше.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,2 миллиона человек.
Комментарии 54
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
Охрана Малинина выставила вон его старшую дочь
Охрана Малинина выставила вон его старшую дочь
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Видео
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение