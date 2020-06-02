В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, а позже — перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Вчера президент подписал указ о проведении голосования 1 июля.

«Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут сказываться на явке», — заявил сегодня Песков.

Он отметил, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции постепенно улучшается, имеет тенденцию к стабилизации и дает повод для осторожного оптимизма. Официальный представитель Кремля с большой долей уверенности предположил, что в течение нескольких недель ситуация станет существенно лучше.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,2 миллиона человек.