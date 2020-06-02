Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Фото: Reuters
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали беспорядки в Соединенных Штатах, это не вопрос двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, передает РИА «Новости».
В то же время он добавил, что «в США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения и, конечно, в случае, если граждане (России) будут нуждаться в каких-то мерах защиты, это будет им обеспечиваться», передает ТАСС.
Путин в понедельник поговорил по телефону с Трампом. Стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7.
Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва выразила демарш послу Чехии Москва выразила демарш послу Чехии Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни Песков сказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию Песков сказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Зейналовой госпитализировали
Дочь Зейналовой госпитализировали
«Удивили»: во что Украина превратила боевую авиацию
«Удивили»: во что Украина превратила боевую авиацию
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
Ситуация в Белоруссии «серьезно накаляется»
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
В России ответили на «угрозу» Крымскому мосту
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Видео
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
01:33
Опубликовано видео поджога 13 автомобилей в Кургане
Происшествия Криминал
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение