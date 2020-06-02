Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа

«Нет, это не вопрос двусторонних российско-американских отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема беспорядков в США в ходе телефонного разговора Путина и Трампа, передает РИА «Новости».

В то же время он добавил, что «в США действуют российские дипломатические учреждения, загранучреждения и, конечно, в случае, если граждане (России) будут нуждаться в каких-то мерах защиты, это будет им обеспечиваться», передает ТАСС.

Путин в понедельник поговорил по телефону с Трампом. Стороны обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом, обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, также Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.