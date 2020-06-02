Памфилова рассказала о нормах безопасности при голосовании по Конституции 

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Элла Памфилова. В день голосования по поправкам в Конституцию РФ все необходимые требования будут выполнены, чтобы никаких рисков для здоровья граждан не было, заявила председатель ЦИК

"С уверенностью могу сказать, что в день общероссийского голосования, в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, все необходимые мероприятия будут выполнены. Конечно, исходя из основного приоритета — здоровье и сохранение жизни наших граждан. Мы сделали акцент именно на этом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что общероссийское голосование должно проходить таким образом, чтобы никаких рисков для здоровья не было", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, в запасе есть месяц для организации голосования.

"Я тут прочитала некоторые отклики наших таких "великих экспертов", которые пишут — "ой, пир во время чумы". Вот как раз пира во время чумы мы не допустили. То есть, когда ситуация вызывала большие сомнения, в отличие от ряда этих стран, где там она была гораздо хуже, президент принял ответственное решение, и выборы были отложены. Сейчас ситуация меняется, и именно на основании мнения Роспотребнадзора у нас в запасе есть месяц с учётом тенденции, с учётом всех факторов, которые были изучены— это оптимальная дата 1 июля", — подчеркнула Памфилова.