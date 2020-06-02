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Песков: проблема превышения полномочий полицией в России не так остра, как в США 

ТАСС и ещё 5 38 минут назад
Песков сравнил ситуацию с полицией в России и США
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным проведение параллелей между беспорядками в США и случаями превышения полномочий полицией в России. По его мнению, в РФ проблема не так остра.
"Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями, но я не могу с вами согласиться, что эта тема особо остра нашей стране. Слава богу, нет", — сказал он, отвечая на вопрос, не склонны ли в Кремле на фоне беспорядков в США уделять особое внимание действиям полиции в ряде случаев. "Никаких параллелей мы здесь не видим", — подчеркнул Песков.
Комментируя ситуацию со смертью жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании сотрудникам Росгвардии, Песков заметил, что в Кремле "не располагают деталями этого происшествия в Екатеринбурге".
"Мы не знаем с вами, что там доподлинно произошло, и не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы не верно", — сказал он.
При этом пресс-секретарь главы российского государства не согласился с мнением, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла в США, имеют отношение к нашей повестке дня.
"У нас своя повестка дня и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит", — сказал он.
1 июня СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании и был убит. По данным СМИ, мужчина был вооружен ножом и предметом, похожим на автомат, а до прибытия отряда Росгвардии распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.
В управление Росгвардии по Свердловской области направлен официальный запрос.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Песков , Росгвардия , США
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