Песков сравнил ситуацию с полицией в России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным проведение параллелей между беспорядками в США и случаями превышения полномочий полицией в России . По его мнению, в РФ проблема не так остра.

"Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями, но я не могу с вами согласиться, что эта тема особо остра нашей стране. Слава богу, нет", — сказал он, отвечая на вопрос, не склонны ли в Кремле на фоне беспорядков в США уделять особое внимание действиям полиции в ряде случаев. "Никаких параллелей мы здесь не видим", — подчеркнул Песков.

Комментируя ситуацию со смертью жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании сотрудникам Росгвардии , Песков заметил, что в Кремле "не располагают деталями этого происшествия в Екатеринбурге".

"Мы не знаем с вами, что там доподлинно произошло, и не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы не верно", — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы российского государства не согласился с мнением, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла в США, имеют отношение к нашей повестке дня.

"У нас своя повестка дня и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит", — сказал он.

1 июня СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании и был убит. По данным СМИ, мужчина был вооружен ножом и предметом, похожим на автомат, а до прибытия отряда Росгвардии распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

В управление Росгвардии по Свердловской области направлен официальный запрос.