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Россия ответила Украине по Донбассу 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова о переговорах по Донбассу без участия России — это лишь имитация активности. Об этом РИА Новости заявил источник в российском МИД.
«Рамблер» писал, что ранее Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», без участия России. Так как, по его мнению, Москва «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.
По мнению источника в МИД РФ, предложение Резникова не имеет никаких перспектив.
«Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина — не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже», — подчеркнул дипломат.
По его словам, такое заявление — это «очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом».
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Политика , Видео , Украина , Алексей Резников , МИД , РИА Новости
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