Россия ответила Украине по Донбассу 

«Рамблер» писал, что ранее Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», без участия России. Так как, по его мнению, Москва «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

По мнению источника в МИД РФ, предложение Резникова не имеет никаких перспектив.

«Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина — не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже», — подчеркнул дипломат.

По его словам, такое заявление — это «очередная попытка имитировать активность вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом».