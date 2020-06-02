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Захарова иронично отреагировала на угрозу Трампа использовать войска против американцев 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Захарова пошутила над угрозой Трампа американцам
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента США Дональда Трампа задействовать Вооружённые силы для подавление беспорядков внутри страны.
«Президент США пригрозил США вводом войск США в США. Сделал он это по Закону о восстании 1807 года. Шёл год 2020», — написала она на своей странице в Facebook.
Протесты в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе охватили многие крупные американские города, протестующие устроили поджоги и грабежи. Были совершены нападения на мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны, что Трамп расценил как внутренний терроризм.
Президент США настоятельно рекомендовал губернаторам штатов и мэрам городов задействовать национальную гвардию для защиты мирных жителей и их имущества. В противном случае Трамп намерен решить проблему самостоятельно, развернув Вооружённые силы США, пишет Life.ru.
Использовать военные силы для подавления гражданских беспорядков ему позволяет закон 1807 года «О восстании».
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, «США начинают сыпаться», причем это видно не только по внутреннему расколу, но и по проблемам американцев на международной арене.
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Комментарии 3
Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , США
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