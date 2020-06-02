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В России заявили о начавших сыпаться США 

Lenta.ru 45 минут назад
«США начинают сыпаться»
Фото: Reuters
В России заявили о начавших сыпаться США. Об этом написал на своей странице в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу», — отметил сенатор.
По словам Пушкова, Соединенные Штаты вступили «во время сумятицы».
Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке начались мародерства. В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.
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Политика , США , Алексей Пушков , Совет Федерации , Афганистан , Сирия
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