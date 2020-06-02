«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Соединенные Штаты вступили «во время сумятицы».

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке начались мародерства. В Чикаго толпа американцев разграбила проезжавший мимо поезд. Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.