США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с Ковид-19 в самих США, по неспособности помочь европ. союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 1, 2020 США вступили во время сумятицы и начинают сыпаться. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.

По его словам, свидетельствами обоих фактов являются расовый бунт, внутренний раскол, истеричные и невнятные обвинения в адрес Китая, катастрофическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в самих Соединенных Штатах и неспособность их властей помочь европейским союзникам в борьбе с пандемией, а также ситуация в Сирии и Афганистане.

«США начинают сыпаться», — убежден сенатор.

Пушков, как сообщал «Рамблер», — председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.

Массовые акции протеста, которые проходят в США на протяжении последних дней, были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,2 миллиона человек, а число заболевших в США — 1,8 миллиона человек.