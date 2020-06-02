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«США начинают сыпаться»: Пушков сделал заявление 

Артём Кульша и ещё 1 30 минут назад
«США начинают сыпаться»
Фото: Reuters
США вступили во время сумятицы и начинают сыпаться. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
По его словам, свидетельствами обоих фактов являются расовый бунт, внутренний раскол, истеричные и невнятные обвинения в адрес Китая, катастрофическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в самих Соединенных Штатах и неспособность их властей помочь европейским союзникам в борьбе с пандемией, а также ситуация в Сирии и Афганистане.
«США начинают сыпаться», — убежден сенатор.
Пушков, как сообщал «Рамблер», — председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.
Массовые акции протеста, которые проходят в США на протяжении последних дней, были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,2 миллиона человек, а число заболевших в США — 1,8 миллиона человек.
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Политика , США , Алексей Пушков , Совет Федерации
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