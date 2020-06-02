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Кадыров призвал ООН «принять меры» против США за внесудебные казни 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 12 минут назад
Международные организации должны призвать к ответу власти США за «творимые бесчинства», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в Telegram, что «с ужасом наблюдает за ситуацией» в США, где «права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти». Он обвинил американскую полицию в том, что ее сотрудники «вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями».
«Сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона», — заявил Кадыров, потребовав от США «остановить этот беспредел» и «немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека».
Кадыров призвал «международные организации и в первую очередь ООН» вмешаться и «принять действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней». Он потребовал «призвать их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя беспорядки в США и нападение полиции на журналистов, заявила, что «после такого хаоса никаких вопросов к остальным у США на ближайшие годы быть не может». Она обвинила США в нарушении международного права.
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Политика , Ближний Восток , Видео , В мире , Массовые беспорядки , Рамзан Кадыров , Мария Захарова , ООН , МИД , США , Чеченская Республика
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