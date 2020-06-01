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Захарова называла «американской трагедией» ситуацию с протестами в США 

ТАСС 1 час назад
«Американская трагедия»: в МИД РФ оценили ситуацию в США
Фото: ТАСС
Ситуация с протестами, которые начались в Соединенных Штатах на прошлой неделе и продолжаются по сей день, открыла занавес и продемонстрировала все проблемы Вашингтона в области прав человека. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Создается впечатление, что просто отдернули занавес и предстала вся та картина, которую США намеренно скрывали от общественности, — сказала дипломат, комментируя протесты в США. — Они знали, что происходит у них, какие существуют противоречия, но при этом делали все возможное, чтобы эту картину видоизменить. И продолжали поучать всех остальных, вводили санкции под предлогом защиты прав человека".
Вместе с тем у Москвы нет никакого злорадства по поводу складывающейся ситуации в Соединенных Штатах, подчеркнула Захарова.
"Есть понимание того, что мы сейчас лицезреем американскую трагедию сегодняшнего дня, — указала она. — Но о каком лидерстве на этом направлении США мы можем говорить после того, что мы все увидели? После действий полиции, попыток манипуляции общественным мнением через СМИ, обвинений друг в адрес друга. После такого хаоса никаких вопросов к остальным у США на ближайшие годы быть не может".
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Комментарии 3
Политика , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД , США
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