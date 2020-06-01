«Американская трагедия»: в МИД РФ оценили ситуацию в США

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"Создается впечатление, что просто отдернули занавес и предстала вся та картина, которую США намеренно скрывали от общественности, — сказала дипломат, комментируя протесты в США. — Они знали, что происходит у них, какие существуют противоречия, но при этом делали все возможное, чтобы эту картину видоизменить. И продолжали поучать всех остальных, вводили санкции под предлогом защиты прав человека".

Вместе с тем у Москвы нет никакого злорадства по поводу складывающейся ситуации в Соединенных Штатах, подчеркнула Захарова.