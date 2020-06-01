Захарова заявила о потерянном праве США

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Захарова: США больше не могут делать другим странам замечания по правам человека 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
США в ситуации с погромами на почве расизма потеряли право делать кому-либо замечания на тему прав человека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет», — передает ее слова РИА «Новости».
Она также отметила, что заявления экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс о причастности России к беспорядкам являются частью кампании по «российскому вмешательству».
«Сегодня этого человека выводят, это абсолютно никакая не случайность, это абсолютно часть той самой информационной кампании, которая началась еще при администрации (Барака) Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства России в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что протесты в США — их внутреннее дело, которое пытаются подать как спровоцированную Россией проблему.
«Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией», — заявила Захарова.
Ранее в понедельник Райс заявила, что подозревает Россию в «причастности к беспорядкам», исходя из «собственного опыта». В Кремле назвали эти заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
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Политика , Видео , Сюзан Райс , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , США
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