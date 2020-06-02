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В НАТО заявили об открытости к диалогу с Россией 

ИА Regnum и ещё 2 38 минут назад
В НАТО заявили об открытости к диалогу с Россией
Фото: Reuters
Североатлантический альянс (НАТО) готов вести диалог с Россией по вопросам военной транспарентности и предлагал Москве провести Совет Россия — НАТО, однако не получил ответа российской стороны. Об этом 2 июня заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, ее слова приводит ТАСС.
«НАТО остается открыт к диалогу с Россией по вопросам снижения рисков и военной транспарентности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести новую встречу Совета Россия — НАТО. К сожалению, РФ не проявила заинтересованности в проведении этой встречи», — заявила она.
Также официальный представитель рассказала, что страны-участницы альянса продолжают обращаться к России с призывами соответствовать нынешним нормам военной транспарентности, а также принимать конструктивное участие в модернизации Венского документа по военной активности.
При этом известно, что с марта штаб-квартира НАТО, как и все другие международные институты Брюсселя, находится на карантине и все мероприятия либо отменены, либо проводятся удаленно.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что НАТО наращивает инфраструктуру ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии.
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Комментарии
Политика , Армия , НАТО и Россия , Сергей Рудской , Генштаб , НАТО , ИТАР-ТАСС , Москва
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