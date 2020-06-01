Трамп позвонил Путину 

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В ходе разговора Дональд Трамп рассказал Путину о своей идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России , Австралии, Индии и Южной Кореи.

Президенты обсудили положение дел на мировом рынке нефти и пришли к соглашению, что достигнутая членами ОПЕК+ договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса и стабилизации цен на нефть.

Лидеры двух стран отметили важность российско-американского диалога в сфере стратегической безопасности и мер доверия в военной области.

Кроме того, президент Путин поздравил своего американского коллегу с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС. Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.