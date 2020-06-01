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Трамп позвонил Путину 

Вероника Полынина 8 минут назад
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.
В ходе разговора Дональд Трамп рассказал Путину о своей идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Президенты обсудили положение дел на мировом рынке нефти и пришли к соглашению, что достигнутая членами ОПЕК+ договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса и стабилизации цен на нефть.
Лидеры двух стран отметили важность российско-американского диалога в сфере стратегической безопасности и мер доверия в военной области.
Кроме того, президент Путин поздравил своего американского коллегу с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на МКС. Стороны подтвердили обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Как сообщал «Рамблер», 30 мая первый пилотируемый космический корабль компании Илона Маска SpaceX Crew Dragon Endeavour, на борту которого находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. Через 19 часов полета Crew Dragon достиг станции, еще два часа спустя корабль успешно пристыковался к МКС.
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Политика , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , SpaceX
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