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Путин согласился объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 114 1 час назад
Путин согласился объявить в Норильске режим ЧС
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске Красноярского края.
Ранее с этим предложением на совещании выступил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.
«Нужно признать ситуацию чрезвычайной ситуацией федерального характера», — сказал он.
«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил президент.
Путин также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — сказал он.
До этого глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива в Норильске.
На совещании Путин поручил Зиничеву доложить о ситуации в Норильске. Там 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.
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Политика , Режим ЧС , Александр Усс , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС , Норникель , ИТАР-ТАСС , Норильск
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