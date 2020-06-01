Мединский сравнил фильм «Джокер» и беспорядки в США

Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента фильма Тодда Филлипса "Джокер", напомнив о своей негативной реакции на триллер в бытность министром культуры.

Ранее Мединский критически высказался в адрес "Джокера". Он отмечал, что если бы картина производилась в России , то не получила бы поддержку Минкультуры . Оценка министра вызвала большой резонанс.

"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", — написал Мединский под выложенным видео.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.