Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мединский сравнил фильм «Джокер» и видео с беспорядками в США 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Мединский сравнил фильм «Джокер» и беспорядки в США
Фото: РИА Новости
Помощник президента РФ Владимир Мединский разместил в своем Instagram коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента фильма Тодда Филлипса "Джокер", напомнив о своей негативной реакции на триллер в бытность министром культуры.
Ранее Мединский критически высказался в адрес "Джокера". Он отмечал, что если бы картина производилась в России, то не получила бы поддержку Минкультуры. Оценка министра вызвала большой резонанс.
"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", — написал Мединский под выложенным видео.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
Последние новости
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию "Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Комментарии
Политика , Тодд Филлипс , Владимир Мединский , Минкультуры , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число заразившихся за сутки превысило 9 тысяч
Число заразившихся за сутки превысило 9 тысяч
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
Опровергнут популярный миф о массовом вымирании
Опровергнут популярный миф о массовом вымирании
Рудковская сплясала с бутылкой в руках
Рудковская сплясала с бутылкой в руках
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Раскрыто условие отдыха в Крыму
00:58
Раскрыто условие отдыха в Крыму
Общество
Путин обратился к россиянам
02:05
Путин обратился к россиянам
Политика
Американцы встали на колени
00:30
Американцы встали на колени
В мире
Россиян ждет еще один выходной
02:05
Россиян ждет еще один выходной
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение