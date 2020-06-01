Названо время открытия участков для голосования по Конституции

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Общероссийское голосование по конституции начнётся за неделю до 1 июля, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Андрей Клишас

"Голосование 1 июля. Участки для голосования откроются за неделю до этой даты", — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что голосование пройдёт при соблюдении принципов прозрачности, доступности и удобства для граждан с соблюдением санитарных мер.

"Информированность граждан о содержании поправок сейчас максимальна, как и поддержка", — сказал Клишас.