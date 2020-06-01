Названо время открытия участков для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по конституции начнётся за неделю до 1 июля, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон Андрей Клишас.
"Голосование 1 июля. Участки для голосования откроются за неделю до этой даты", — сказал он.
Сенатор подчеркнул, что голосование пройдёт при соблюдении принципов прозрачности, доступности и удобства для граждан с соблюдением санитарных мер.
"Информированность граждан о содержании поправок сейчас максимальна, как и поддержка", — сказал Клишас.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.