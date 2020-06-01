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Володин отметил своевременность поправок в Конституцию 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Володин отметил своевременность поправок в Конституцию
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, продемонстрировало, насколько своевременны предложенные изменения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"Практически сразу после принятия закона о поправке к конституции наша страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни наших граждан, президентом ранее было принято решение отложить общероссийское голосование по принятым поправкам. Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, "время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения основного закона". Как пояснил Володин, в первую очередь это касается гарантий прав граждан в социальной сфере, в том числе оказания доступной и качественной медицинской помощи.
Как отметил спикер Госдумы, несмотря на то, что с марта главной темой любых новостей была борьба с пандемией, несмотря на сложности, с которыми столкнулись граждане, их продолжают интересовать изменения в конституцию, за которые предстоит голосовать.
"К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллиона пользователей. И каждый день это число растет", — заявил Володин.
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Комментарии 5
Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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