ЦИК: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин 

Элла Памфилова. Проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин, заявила глава Центризбиркома

"Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин", — заявила Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.

Она также отметила, что голосование будет проходить при тотальном общественном наблюдении, а в двух-трех регионах может быть осуществлено дистанционное электронное голосование.

Памфилова отметила, что на входах в участки будет место для измерения температуры и дезинфекции рук.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.