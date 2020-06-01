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Познер рассказал об отношении Путина к нему 

Lenta.ru 28 минут назад
Познер рассказал об отношении Путина к нему
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер в интервью YouTube-каналу Zoom рассказал, как президент России Владимир Путин к нему относится. Журналист подчеркнул, что узнал об этом со слов «одного человека».
Источник Познера сам задал Путину вопрос о телеведущем, на что тот ответил:
«Я отношусь к нему хорошо, но сложно». Журналист отметил, что такая оценка ему приятна. «Вообще представителям власти относиться к журналистам хорошо не следует. Это неправильно», — заметил Познер.
Ранее в мае ведущий, размышляя о падении интереса россиян к телевидению, заявил, что это связано с тем, что в эфире невозможно критиковать власть. По его мнению, это происходит потому, что Первый канал, ВГТРК и НТВ напрямую или косвенно контролируются государством.
Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.
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Политика , Владимир Познер , Владимир Путин , ВГТРК , НТВ
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