Путин назначил нового главу полиции Москвы 

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Зиновьев сменил на этом посту генерал-майора Сергея Плахих, который, по официальным данным, в феврале 2020 сам подал рапорт о выходе на пенсию.

Как уточняет издание, во вторник Зиновьева представят руководству в качестве начальника столичной полиции.

Игорь Зиновьев начал работать в органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска ГУВД Москвы. Затем в разное время был начальником УВД по Центральному, Северному и Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. В 2014 году возглавлял московский уголовный розыск.

В 2013 году указом президента ему было присвоено звание «генерал-майор полиции».