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Путин назначил нового главу полиции Москвы 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
Путин назначил нового главу полиции Москвы
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин назначил заместителем начальника ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Коммерсантъ».
Зиновьев сменил на этом посту генерал-майора Сергея Плахих, который, по официальным данным, в феврале 2020 сам подал рапорт о выходе на пенсию.
Как уточняет издание, во вторник Зиновьева представят руководству в качестве начальника столичной полиции.
Игорь Зиновьев начал работать в органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска ГУВД Москвы. Затем в разное время был начальником УВД по Центральному, Северному и Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. В 2014 году возглавлял московский уголовный розыск.
В 2013 году указом президента ему было присвоено звание «генерал-майор полиции».
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Политика , Новости Москвы , Владимир Путин , Игорь Зиновьев , МВД
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