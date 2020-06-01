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Путин объявил дату голосования по Конституции 

Вероника Полынина 25 минут назад
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой начала голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе совещания с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой Владимир Путин согласился с предложенной ЦИК датой и назвал 1 июля безупречным с юридической точки зрения вариантом.
«С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — заявил президент.
Памфилова отметила, что проведение всероссийского голосования должно быть согласовано с Роспотребнадзором. По ее словам, голосование может быть проведено как в помещениях, так и и на улицах — во дворах школ, на придомовых территориях. Основным принципом проведения голосования Памфилова назвала бесконтактность: кроме масок и перчаток на участках будут выдавать одноразовые ручки, перед началом голосования проведут повсеместное тестирование на коронавирус всех членов избирательной комиссии, будут расширены возможности для голосования на дому, а от голосования по почте решено отказаться.
Как сообщал «Рамблер», поправки в Конституцию России были предложены президентом страны Владимиром Путиным в январе 2020 года. 20 января он внес в Госдуму проект соответствующего закона. 23 января депутаты приняли его в первом чтении, 10 марта — во втором чтении, а 11 марта — в третьем чтении. 11 марта Совет Федерации одобрил закон. Общероссийское голосование о поправках в Конституцию было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за пандемии COVID-19.
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Политика , Видео , Элла Памфилова , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Роспотребнадзор , Центризбирком России
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