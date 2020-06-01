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Первый замглавы МИД РФ выразил демарш послу Чехии из-за затягивания консультаций 

ТАСС и ещё 1 24 минуты назад
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в понедельник на встрече с вызванным в МИД послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой выразил недоумение в связи с затягиванием чешской стороной проведения консультаций по улучшению диалога.
"Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года", — говорится в сообщении российского дипведомства.
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Политика , Видео , Владимир Титов , МИД , Москва , Чехия
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