Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в понедельник на встрече с вызванным в МИД послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой выразил недоумение в связи с затягиванием чешской стороной проведения консультаций по улучшению диалога.
"Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года", — говорится в сообщении российского дипведомства.